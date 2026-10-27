Aldo Serena concorda con la decisione di assegnare il Pallone d'Oro 2026 a Harry Kane. Sul suo profilo X, l'ex attaccante dell'Inter spiega i motivi: "Anch’io avrei votato per lui. In un anno dove non c’è stato un dominatore unico, né di prestazioni individuali né di vittorie di squadra sono contento sia andato ad un uomo vero, una persona seria, e soprattutto un bomber implacabile".

Anch’io avrei votato per lui, per #HarryKane. In un anno dove non c’è stato un dominatore unico, ne di prestazioni individuali ne di vittorie di squadra sono contento sia andato ad un uomo vero, una persona seria, e soprattutto un bomber implacabile. https://t.co/nicxd8DpNx — Aldo Serena (@Aldito11) October 27, 2026