Aldo Serena concorda con la decisione di assegnare il Pallone d'Oro 2026 a Harry Kane. Sul suo profilo X, l'ex attaccante dell'Inter spiega i motivi: "Anch’io avrei votato per lui. In un anno dove non c’è stato un dominatore unico, né di prestazioni individuali né di vittorie di squadra sono contento sia andato ad un uomo vero, una persona seria, e soprattutto un bomber implacabile".

Sezione: News / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 19:44
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.