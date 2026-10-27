A seguito dell’infortunio che aveva accusato all'inizio del secondo tempo di Inter-Fiorentina, Marin Pongracic oggi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il difensore croato, che ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff medico della viola, sarà rivalutato nelle prossime settimane.