A seguito dell’infortunio che aveva accusato all'inizio del secondo tempo di Inter-Fiorentina, Marin Pongracic oggi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il difensore croato, che ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff medico della viola,  sarà rivalutato nelle prossime settimane.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 16:34
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.