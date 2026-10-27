L'Inter Women si prepara a tornare in campo all'Arena Civica Gianni Brera: l'appuntamento è fissato per domenica 1° novembre, quando, nello storico impianto milanese, le nerazzurre di David Sassarini ospiteranno la Lazio per la quinta giornata di campionato, quattro giorni dopo l'impegno della League Phase di Champions contro il Lione. Il kick-off è fissato per le 12.30.

"Sarà una giornata ricca di entusiasmo nel cuore di Milano, un'occasione speciale per sostenere le nerazzurre per allungare la striscia di risultati positivi: domenica 1 novembre alle 12:30 l'Inter Women affronta la Lazio nella quinta giornata della Serie A femminile 2026/27 all'Arena Civica Gianni Brera. Come di consueto l'accesso allo storico impianto milanese sarà libero e gratuito. Sarà una domenica a forti tinte nerazzurre, che vedrà un intrattenimento coinvolgente: tutti i supporter dell'Inter Women avranno la possibilità di partecipare a uno straordinario concorso a premi, con la possibilità di vincere una maglia gara dell'Inter e altri fantastici premi. Il tutto si svolgerà nella meravigliosa cornice dell'Arena Civica, in un'atmosfera unica garantita anche grazie alla presenza del nostro speaker e del nostro DJ", si legge sul sito del club.