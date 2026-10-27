Venezia-Inter sarà la partita del possibile confronto tra Filip e Aleksandar Stankovic, figli di Dejan e fratelli che stanno vivendo ognuno il proprio percorso calcistico in due realtà differenti. Ad oggi, di diverso, c'è anche lo status che hanno all'interno delle rispettive formazioni.

Come scrive Tuttosport, "Filip è un titolarissimo del Venezia. Per il ventiquattrenne 8 partite su 8 a difesa dei neroverdi in Serie A, con 17 gol incassati, un solo clean sheet – determinante nell’unica vittoria del team di Nicola, per 1-0, contro il Napoli – ma prestazioni da applausi. Proverà a continuare a mettersi in mostra, con la speranza di tornare un giorno, da numero 1, ad Appiano Gentile (l’Inter detiene una percentuale del 50% sulla sua futura rivendita del ragazzo da parte del Venezia). Aleksandar invece, dopo aver dimostrato il proprio valore con Lucerna e soprattutto Bruges, è ritornato alla base e dal suo mentore Chivu. Dopo un precampionato convincente, il ventunenne è stato però sinora il giocatore della prima squadra meno utilizzato dal tecnico romeno a livello di minutaggio - ad eccezione del terzo portiere Di Gennaro -, con un totale di 46’. Domani farà di tutto per riuscire a prendersi la scena e magari sfruttare la prima vera occasione stagionale (Alex spera che Chivu gli regali la prima maglia da titolare)".