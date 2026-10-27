I club di Serie A si riuniranno in conference call per discutere della sfida tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani per la presidenza della FIGC. La situazione è in equilibrio, con sei società orientate verso ciascun candidato: Malagò può contare su Napoli, Lecce, Monza, Roma, Bologna e Torino, mentre Galliani ha il sostegno di Inter, Atalanta, Milan, Como, Genoa e Cagliari. Ne parla oggi La Repubblica.

Gli indecisi

Restano otto club indecisi, condizionati dalle indicazioni delle proprietà o ancora incerti sulla scelta. Tra questi, Lotito ha deciso di non schierarsi. La riunione potrebbe chiarire gli equilibri, anche se le candidature potranno essere presentate fino al 4 novembre. Per ostacolare Malagò sono sufficienti dieci firme contrarie, mentre Galliani potrebbe essere candidato da un'altra componente federale. Nel frattempo, AIAC e AIC hanno comunicato che seguiranno l'indicazione della Serie A, indipendentemente dal nome scelto. Saranno quindi gli otto club ancora indecisi a poter determinare l'esito della partita per la guida della Federcalcio.