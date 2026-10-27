Oltre al rinnovo di Marcus Thuram, La Gazzetta dello Sport riporta oggi le ultime novità per quel che riguarda i possibili prolungamenti degli altri giocatori vicini alla scadenza contrattuale o per i quali il club ha deciso di intervenire con un aumento dell'ingaggio.

"Smarcato il rinnovo di Carlos Augusto, che sarà annunciato a breve con scadenza 2031, il primo della lista sarà quello di Calha, che rischia di andare via a zero - si legge sulla rosea -. Poi toccherà a Dimarco, dopo l'attivazione della clausola che legherà l'esterno alla sua Milano nerazzurra fino al 2028. Queste ultime due sono partite aperte, mentre ci sarà tempo per approfondire nei dettagli anche il dossier Thuram".