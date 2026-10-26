Nella moviola di Inter-Fiorentina sulla Gazzetta dello Sport si sottolineano le pecche di Mariani, direttore di gara della sfida del Meazza. In particolare l'accento è posto sul rigore non dato per il contatto Viery-Thuram, che nei titoli viene definito "rigore solare".

"Subito due falli fischiati in maniera fiscale (Pongracic su Thuram e Bisseck-Njie), poi due angoli mancati per l'Inter (ci sarà anche il terzo al 5' st), ma anche due non-rigori colti in diretta: al 36' Bastoni ha il braccio attaccato al corpo e dentro la figura; al 37', palla inattesa e ravvicinata toccata da Pongracic. Niente in entrambi i casi. Al 3' st, Jimenez "risponde" al pubblico: rischio giallo. Bastoni graziato due volte: al 9' su Mastantuono e al 14' su Jimenez. AI 24', Viery su Thuram in area, allarga la gamba senza disponibilità del pallone: colpo da rigore, Mariani prima indica il dischetto e poi ci ripensa, il Var non sana. Al 50' st trattenuta di Valdepenas (si disinteressa del pallone) su Thuram: penalty chiaro".