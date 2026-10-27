Insieme a David Sassarini, anche l'attaccante nerazzurra Haley Bugeja presenta la partita di domani di Women's Champions League contro l'OL Lyonnes ai microfoni di Inter TV: "Sicuramente sarà una bella partita, una di quelle che sognavo da bambina. Abbiamo preparato bene la sfida, aspettiamo domani: siamo molto cariche. Sono passati anni dal mio arrivo all'Inter, mi sento un po' più esperta rispetto all'inizio, voglio sentire la stessa cosa che sentivo all'inizio quando sono arrivata qui, quando ho avuto l'onore di indossare questa maglia: sarà lo stesso domani, così come in ogni partita, perché non posso dimenticare quanto ho lavorato per arrivare a questo punto, così come ha fatto la squadra".

La maltese garantisce massimo impegno: "Domani cercheremo di mettere tutto in campo per fare una buona prestazione. Sarà molto importante ripartire dopo il pareggio dell'ultima partita, abbiamo una bella opportunità: non sarà facile, ma dobbiamo credere nel nostro gruppo e nel nostro talento. Siamo sulla stessa strada, guardiamo sempre avanti e abbiamo questa gara che ci aspetta, saranno novanta minuti di calcio, siamo pronte per giocare domani. Il mio primo anno è stato utile per capire il mio ruolo e conoscere l'ambiente, ora sono al quarto e sento di aver imparato tanto. Il mio primo pensiero è sempre quello di dare il massimo, il 100% per la squadra. Se tutti diamo il 100% abbiamo una bella opportunità per dimostrare quanto siamo cresciute insieme. Vogliamo scendere in campo, senza paura, per aiutare la squadra al massimo".