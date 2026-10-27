Vittoria di assoluto prestigio per l'Inter U23, vittorioso per 2-1 contro la Scafatese in occasione del recupero dell'8ª giornata di Serie C. Decisive le reti di Zuberek e Marello, cui si somma la rete del provvisorio pareggio di Palmieri. A questo proposito, il difensore nerazzurro Gabriele Garonetti ha commentato l'esito della sfida durante la conferenza stampa postpartita.

Come valuti la prestazione collettiva della squadra?

"Abbiamo preparato bene la partita, ci siamo preparati bene in settimana nonostante abbiamo avuto diverse partite in pochi giorni. Abbiamo giocato bene, con i ritmi giusti, con la grinta giusta. Parando di me, adesso sto relativamente bene: ho avuto un percorso molto lungo da affontare perché l'anno scorso sono stato praticamente sempre fuori. Adesso mi sento bene, non riesco ancora a dare il 100% però riesco a stare nel gruppo".

FCInterNews - Come hai gestito la partita da quando sei stato ammonito nel primo tempo?

"Ho dovuto un attimo riguardare determinate aggresioni per non peggiorare la situazione di tutta la squadra e penso di esserci riuscito abbastanza bene".

Trovi più impegnativo il girone C di quest'anno o il girone A dell'anno scorso?

"La differenza la fa la grinta che le squadre del girone C hanno. In più, mediamente sono tutte sullo stesso livello. Gli stadi poi sono diversi e c'è molto più tifo e questo per le squadre fa tanto. Personalmente ci dà più carica".

