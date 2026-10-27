Partita speciale domani per Filip Stankovic, figlio d'arte, opposto in Venezia-Inter alla squadra in cui ha mosso i primi passi da calciatore. Viene infatti dal settore giovanile nerazzurro, dove ha vinto anche dei trofei nelle Under.

"Due anni fa uscì battuto due volte, entrambe 1-0: ma quella nerazzurra era stata anche l’unica squadra, assieme a Parma e Udinese, affrontata due volte da Stankovic jr - ricorda il Corriere dello Sport - A proposito di ex interisti, nelle prossime ore Nicola potrà sciogliere il dubbio su Adorante: mai disponibile quest’anno, per infortunio, l'attaccante del Venezia che punta perlomeno alla convocazione. Dubbio sulla fascia sinistra, verso l’Inter: potrebbe giocare Mazzocchi anche se Haps è in agguato. Bella-Kotchap è arruolabile. In generale, l’emergenza del Venezia sta decisamente rientrando".