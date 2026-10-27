Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, parlando nella sala conferenze del Mapei Stadium esprime la sua soddisfazione per l'ennesima vittoria ottenuta contro il Sassuolo e più in generale per l'ottimo momento di forma mostrato dai suoi uomini: "Tanti di questi ragazzi non erano protagonisti, oggi stanno facendo qualcosa di straordinario. A inizio stagione abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, smontando la squadra. La prima partita non era andata bene, ma ero tranquillo perché si cominciava a vedere quello che volevamo fare. Ci siamo messi sotto, loro hanno continuato e il segreto è questo. La loro continuità sta migliorando di partita dopo partita, l'unica strafa adesso è quella del lavoro. Non guardiamo la classifica, non siamo abituati. L'unica strada è la serietà e fare le cose a mille all'ora".

Questa è la squadra di tutti?

"Sì, qualcuno meriterebbe anche di giocare di più. Ma poi devo fare delle scelte. Oggi me la sono rischiata un po', era giusto fare turnover e ho cambiato solo Diogo Leite. Volevo dare continuità, lavorano tutti con grande veemenza e voglia, meritano di fare minutaggio. Poi bisogna essere bravi perché qualche legnata arriverà, spero il più tardi possibile. Lì vedremo a che livello siamo. Dobbiamo essere bravi. Così l'obiettivo è solo uno, che si fanno le cose con serietà e voglia di lavorare".