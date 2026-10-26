Dal suo canale Youtube, Stefano Borghi, telecronista di Sky Sport, offre il suo ampio punto di vista sull'Inter capolista: "L'Inter per me è una cosa strana, è una cosa strana. Non si riesce, almeno io non riesco a definire lucidamente le dinamiche che portano non tanto questi risultati, perché in Champions è una cosa, la Champions e il campionato sono diverse, sono diverse praticamente per tutte, lo sono in particolare per l'Inter, lo ha messo anche Cristian Chivu dopo la vittoria con con lo Shakhtar Donetsk. La Champions è un altro universo, ma parliamo del campionato, qui si fa fatica eh a a trovare una una spiegazione logica per quello che ci sta facendo vedere l'Inter. Eh, quello che mi sembra assolutamente chiaro e dimostrato è che questa è una squadra forte, è anche un gruppo forte, è un gruppo che ha mentalità, è un gruppo che reagisce, è un gruppo che non dà la sensazione di essere sfilacciato, di essere oltremodo soddisfatto dai dai risultati ottenuti in patria l'anno scorso. È un gruppo che è assolutamente attivo, perché questo si vede guardando le partite dell'Inter. Di contro c'è c'è questa situazione, l'Inter è andata in svantaggio in sette delle ultime nove partite giocate e allora, ripercorrendo anche quello che ci siamo detti in queste settimane, ho provato a orientare l'analisi prima su un discorso di condizione da trovare, assetto da stabilizzare".
Thuram continua a dare risposte. Come i campioni
Prosegue Borghi parlando della gara di ieri pomeriggio contro la FIorentina: "L'Inter l'ha vinta strameritatamente, al di là degli episodi, per quello che aveva creato, anche per la voglia che ha messo sul campo, mi ha fatto abbastanza specie vedere Chivu comunque anche così coinvolto perché l'immagine sul rigore finale di Piotr Zielinski è un'immagine sincera, di un allenatore che sta mettendo tutto di sé e sta dando tantissimo a questo progetto, ma che ovviamente è legato ai risultato e quel rigore lì era molto pesante, quella partita lì era molto pesante. Eh, l'Inter, ripeto, l'ha vinta strameritatamente, l'ha vinta anche trascinata da un giocatore che sta dando risposte continue, anche se per me non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, ma i campioni risposte continue le danno, che è Marcus Thuram, soprattutto in assenza di Lautaro Martinez. Thuram diventa non solo il realizzatore continuo che ti fa fare punti, ma diventa anche l'esempio, diventa anche la locomotiva di questa squadra. Che partita ha fatto ieri Thuram, al di là delle presenza da ariete. Chivu nel finale ha schierato il tridente dando spazio a Matteo Lavelli che che è entrato bene e ha dato delle cose importanti. segno anche che l'Inter funziona nel nella sua parte più immersa, più bassa, ovvero la produzione di giocatori che poi possono portare qualcosa alla prima squadra. All'Inter non è mancata mentalità, non è mancata presenza però la partita stava stava scappando via senza quel finale da Pazza Inter sarebbero stati punti persi e punti persi molto dolorosi. Adesso c'è questa settimana che porta la gara di Venezia delicata perché il Venezia continua a fare delle prestazioni ma continua a raccogliere veramente poco, e poi il derby".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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