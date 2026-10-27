David Sassarini, allenatore dell'Inter Women, parla ai microfoni di Inter TV alla vigilia del grande appuntamento di Women's Champions League di domani sera al Parc OL contro l'OL Lyonnes: "È una partita che suscita bella sensazioni, credo che quando siamo riusciti a passare il preliminare col Wolfsburg c'era proprio questa gioia di andare a giocare in questi stadi: Dopo aver visto il calendario, esserci ora ci dà ancora più gratificazione. Sappiamo che passano 12 squadre e il nostro sguardo è anche alla classifica, sappiamo quanti punti ci possono mancare per passare il turno. Sarà una partita in cui sono curioso di capire il nostro valore contro una squadra otto volte campione in Champions League, che ha giocato la finale lo scorso anno, che nelle ultime partite ha segnato sempre 6 o 7 gol, sono molto curioso. La squadra ha sempre fatto bene, poi capita la partita in cui non riesce a far gol come domenica scorsa a Napoli: stiamo bene, ma i ritmi in Champions sono diversi. Serve alzare l'asticella, capire i momenti in cui poter colpire l'avversario e quelli in cui saper soffrire".

Prosegue Sassarini: "Mi piacerebbe vedere una squadra che ha voglia di stupire, sapendo le complessità e le difficoltà della partita, ma questa deve essere la nostra indole. Siamo partiti da inizio anno con le ragazze per costruire un preciso sistema difensivo che parte da pressione alta e difesa dell'area. Non c'è preoccupazione, c'è voglia di far vedere chi siamo provando a fare la partita, con ordine e filo logico sapendo che i loro valori sono di primo livello mondiale".