"Non so se sia merito mio o di Zidane. Abbiamo parlato, perché è la prima volta che ho l'opportunità di trascorrere tre settimane con lui durante una lunga pausa. Anche lui aveva una settimana di riposo. E penso che il fatto di non essere stato convocato gli abbia dato una spinta motivazionale in più, perché ha molto da dimostrare. Mette in luce la sua leadership, chi è, cosa rappresenta. In un momento in cui Lautaro non c'è, si sta prendendo la responsabilità sulle spalle. Ma è un giocatore straordinario a prescindere, e lo sta dimostrando. Ultimamente, anche dopo aver giocato 90 minuti, l'ho visto iniziare la partita a tutta velocità, superare l'avversario ed entrare in area con una ferocia devastante". Nonostante la gratitudine, espressa tra il serio e il faceto, di Cristian Chivu dopo la vittoria dell'Inter contro la Firentina in rimonta, Zinedine Zidane sarebbe pronto a convocare Marcus Thuram in Nazionale per i prossimi due impegni di Nations League, contro l'Italia il 12 novembre e contro la Turchia il 15 novembre.

Il CT aveva lasciato a sorpresa fuori il classe '97 dalle sue prime convocazioni nel nuovo ruolo, preferendogli Esteban Le Paul del Rennes. Il quale ultimamente non sta dando gli stessi segnali di qualche settimana fa. Per questa ragione, alla ricerca di un vero centravanti, Zizou, sostiene L'Equipe, avrebbe in mente di tornare sui suoi passi e rivestire di Bleu il giocatore nerazzurro. Con buona pace di Chivu che avrebbe preferito trattenerlo ad Appiano Gentile durante la prossima sosta, visti anche i risultati...