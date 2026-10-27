"L'Inter vince sempre di rimonta": questa è la frase che si sente ripeter da qualche settimana. Ed effettivamente è così, i numeri parlano chiaro: non si può negare l'evidenza. Ma ci sono delle differenze.

I campioni d'Italia vanno spesso sotto nel punteggio in questo avvio di stagione, però tra Shakhtar in Champions e Fiorentina domenica a ora di pranzo qualcosa sembra essere cambiato...