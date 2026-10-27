La Serie A è divisa in vista delle elezioni per la presidenza della FIGC del 14 dicembre. Come evidenzia il Corriere della Sera, oggi a Milano i presidenti di una decina di club si riuniscono per cercare una posizione comune tra i due candidati, Giovanni Malagò e Adriano Galliani.

La posizione di Marotta 

Malagò, che alle precedenti elezioni aveva ottenuto il 68,58% dei voti, deve fare i conti con le critiche per alcune decisioni prese senza consultare la base elettorale e per i rapporti difficili con la politica. Galliani, sostenuto da Beppe Marotta e Luca Percassi, potrebbe invece rappresentare una soluzione transitoria di due anni, rinviando al 2028 l'avvio di un nuovo corso. L'ex dirigente del Milan, che sta completando il tesseramento presso una società dilettantistica milanese (l'Enotria, affiliata all'Inter), si candiderebbe comunque con l'appoggio dei Dilettanti anche in caso di candidatura di Malagò.

Giocatori e allenatori, che rappresentano complessivamente il 30% dei voti, hanno promesso di seguire l'indicazione della Serie A. Resta quindi da sciogliere il nodo principale: quale candidato sosterrà ufficialmente la Lega?

Sezione: Focus / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 11:30
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.