"Serie A divisa? Vediamo, ero e sono positivo, sono ottimista". A dirlo è Giovanni Malagò, commissario della FIGC, sulla situazione della serie A divisa sulla candidatura alla presidenza della Federacalcio. "Diciamo che ci si avvicina alla data della scadenza delle candidature, per il resto non ho altro da aggiungere", ha aggiunto a margine del Consiglio nazionale del Coni.

Sezione: News / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 20:13
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.