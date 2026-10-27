"Serie A divisa? Vediamo, ero e sono positivo, sono ottimista". A dirlo è Giovanni Malagò, commissario della FIGC, sulla situazione della serie A divisa sulla candidatura alla presidenza della Federacalcio. "Diciamo che ci si avvicina alla data della scadenza delle candidature, per il resto non ho altro da aggiungere", ha aggiunto a margine del Consiglio nazionale del Coni.