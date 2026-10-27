Parlando ai microfoni di Flashscore.de, Ivan Leko, allenatore del Club Brugge, parla dello stato di salute del suo gruppo, reduce da due pesanti vittorie in Champions League contro Inter e Lens: "Siamo fiduciosi, ci sentiamo bene e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto. Queste sono state due vittorie incredibilmente importanti per il nostro club. Tuttavia, dato che ci troviamo nel bel mezzo di una serie di partite impegnative, la nostra attenzione è già completamente rivolta al fine settimana. Naturalmente, siamo molto contenti delle ultime due partite di Champions League, ma ora ci concentriamo sulla prossima sfida".

Sta vivendo un momento magico Nicolò Tresoldi, che ha fatto 3 gol all'Inter e si è ripetuto di recente in campionato col Sint-Truidense: "È un ragazzo eccezionale, completamente dedito al suo lavoro. È sempre il primo ad arrivare al campo di allenamento e l'ultimo ad andarsene. Tutto ciò che fa, lo fa con convinzione e con la voglia di migliorarsi. In campo, possiede qualità eccezionali. È un attaccante molto completo, capace di segnare, di partecipare alla manovra, di pressare in modo aggressivo e di assumersi grandi responsabilità durante la partita. Questa stagione è cruciale per lui. È il suo secondo anno, un'occasione in cui potrà ulteriormente crescere e confermare tutto il suo talento e il suo potenziale".

Tresoldi ha segnato una tripletta nella vittoria per 4-3 contro l'Inter a San Siro. È stata quella la vittoria più importante della tua carriera da allenatore?

"È sicuramente uno dei momenti più grandi. Ho avuto la fortuna di assistere ad alcune vittorie memorabili. Qualche anno fa, con il Club Brugge, abbiamo vinto 4-0 in trasferta contro il Monaco in Champions League. Con l'Anversa, abbiamo battuto il Tottenham di José Mourinho 1-0 quando erano in testa alla Premier League".

Quanto ha contribuito Yann Sommer, arrivato dall'Inter prima dell'inizio della stagione, in questa partita?

"È stato uno dei nostri migliori giocatori e rimane uno dei membri più importanti della nostra squadra. Nel mondo del calcio tutti sanno che per ottenere grandi risultati serve un portiere di livello mondiale. Basti pensare a ciò che Thibaut Courtois ha fatto per il Real Madrid, Gigio Donnarumma per il PSG e ora per il Manchester City, o a ciò che Alisson ed Ederson hanno realizzato negli anni rispettivamente con Liverpool e Manchester City. Per vincere con costanza, serve un portiere di livello mondiale. Yann è stato un acquisto fantastico ed è indispensabile per noi".

Come si è concretizzato il trasferimento di un giocatore del calibro di Sommer?

"Avevamo bisogno di un portiere di alto livello, quindi il nostro consiglio di amministrazione e il dipartimento di scouting hanno valutato diversi candidati. Alla fine, abbiamo deciso di dare una possibilità a Yann Sommer. Sono entusiasta che il club sia riuscito a convincerlo del nostro progetto. Finora, tutto si è svolto alla perfezione".