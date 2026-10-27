Continuano le voci di mercato intorno al nome di Mahmadou Nagida, terzino sinistro dello Stade Rennais di 21 anni che qualcuno già ha definito il nuovo Nuno Mendes per la sua attitudine offensiva e l'esplosività atletica. E non a caso l'ultimo club a mettergli addosso i propri occhi è proprio il Paris Saint-Germain, dove gioca il laterale portoghese. Il camerunese però non piace solo al PSG, visto che come evidenzia L'Equipe anche Inter, Juventus, Porto e Borussia Dortmund hanno annotato il suo nome sul proprio taccuino.

Il Rennes per il momento non ha intenzione di privarsene a stretto giro, a meno che a gennaio non arrivi un'offerta talmente alta da non poterla rimandare alla prossima estate. Nagida è sotto contratto con il club francese fino al 2029.