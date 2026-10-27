Il sorpasso è servito: per la prima volta la federazione con più tesserati non è la FIGC. Secondo il report de Il Sole 24 Ore “Monitoraggio Coni-FnsDsa”, il censimento delle associazioni affiliate e dei soggetti aderenti alle 48 Federazioni sportive, alle 15 discipline associate e ai 14 enti di promozione sportiva, il record ora appartiene a Federtennis e padel. I dati si riferiscono al 2024, con la FITP a quota 1.162.477 iscritti e la Figc che si ferma a 1.123.054. Nella classifica seguono volley (359.797), pallacanestro (320.769) e atletica leggera (292.599).

"Sono anche i personaggi che stimolano l'attività sportiva, quando ragazzi e ragazze individuano qualcuno da emulare si ha questo effetto, anche l'organizzazione di grandi eventi come internazionali o le ATP a Torino incidono" è il commento del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.