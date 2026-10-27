Reduci entrambi da due pareggi nel secondo match della League Phase della Women's Champions League, Lione e Inter si affronteranno mercoledì sera in Francia per la terza giornata della competizione. Questo primo incontro storico tra le due squadre a llivello femminile sarà diretto da una terna arbitrale composta da membri provenienti da diversi paesi europei.

Lotta Vuorio sarà coadiuvata dalle sue connazionali finlandesi Laura Koskinen e Heini Hyvönen. La svedese Hanna Laajanen ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. L'assistenza video sarà fornita dalla svizzera Michèle Schmölzer e dal suo connazionale Anojen Kanagasingam. Questa formazione riunirà quindi ufficiali di gara finlandesi, svedesi e svizzeri per dirigere la partita. Il calcio d'inizio è previsto per mercoledì 28 ottobre alle ore 21 al Parc OL .