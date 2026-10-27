E' durata poco più di un quarto d'ora Inter Under 23-Scafatese per Jamal Iddrissou, schierato nella formazione titolare dopo essere rientrato da un infortunio di un mese e mezzo. L'attaccante italiano è stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un problema muscolare facendo posto a Jan Zuberek, poi decisivo con il gol che ha sbloccato la partita, alla fine vinta dai nerazzurri per 2-1. Le condizioni fisiche del giocatore di Stefano Vecchi verranno rivalutate nei prossimi giorni.