E' durata poco più di un quarto d'ora Inter Under 23-Scafatese per Jamal Iddrissou, schierato nella formazione titolare dopo essere rientrato da un infortunio di un mese e mezzo. L'attaccante italiano è stato costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un problema muscolare facendo posto a Jan Zuberek, poi decisivo con il gol che ha sbloccato la partita, alla fine vinta dai nerazzurri per 2-1. Le condizioni fisiche del giocatore di Stefano Vecchi verranno rivalutate nei prossimi giorni. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 17:02
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.