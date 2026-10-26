"Provedel si è mezzo addormentato sul tiro di Jimenez. In quell'occasione doveva orientarsi sul primo palo". Questa la sentenza di Antonio Cassano, durante 'Viva El Futbol', a proposito del gol subito dal portiere dell'Inter nel lunch match di ieri contro la Fiorentina.

FantAntonio, poi, prosegue la sua analisi sui nerazzurri, parlando della loro caratteristica spiccata nel rimontare gli avversari da situazioni si svantaggio: "Quante volte puoi rimediare in una stagione? Il primo tempo di ieri non mi è piaciuto, la ripresa invece ha messo lì la Fiorentina. Amano il rischio, ma non ti può andare bene sempre. Io continuo a fare i complimenti a Chivu, che rimane un grandissimo allenatore e una persona a modo, ma voglio vedere la difesa a 4. Poi ti 'sgamano' in Champions. In campionato deve registrare qualcosa, è la quarta volta che va in svantaggio. L'Inter resta la più forte di gran lunga in Italia, ma qualcosa mi sfugge. Spero che possa cambiare tatticamente".