Arrivano dalla Gazzetta dello Sport le indicazioni di formazione in casa Milan che riguardano non solo la sfida di domani contro il Bologna, ma anche quella di sabato prossimo al Meazza nel derby con l'Inter.

"Maignan salterà la prima gara ufficiale contro il Ferencvaros in Europa League a causa della squalifica. Con il Bologna e l'Inter, invece, sarà al suo posto. Idem De Winter e Pavlovic. Come terzino destro infatti ci sarà ancora Tomori perché Gila alzerà di nuovo bandiera bianca complice l'infiammazione alla caviglia sinistra. Conta di esserci contro l'Inter. Per il derby c'è la speranza (non la certezza) di riavere Rabiot", riporta ancora la rosea, che sottolinea come in mediana sarà invece dosato Modric. "E in attacco? Moreira contro l'Inter farebbe comodo - si legge - ma come per Rabiot, il suo impiego sarà valutato tra giovedì e venerdi".