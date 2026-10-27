"Adriano Galliani o Giovanni Malagò presidente della Federcalcio? Dico Gianni Rivera, dovrei farlo io, ma lo capiscono poco, non so se sono in grado". Lo ha detto proprio Gianni Rivera, bandiera del Milan e della Nazionale, intervenuto ai microfoni di 'Un Giorno da Pecora' su RAI Radio 1. "Se va lì uno che capisce di calcio è pericoloso, io andrei li e curerei il calcio, quei due lì non sono in grado", ha aggiunto. Sulla vittoria di Harry Kane al Pallone d'Oro, Rivera si è detto concorde: "È la scelta giusta, avrei dato anche io il premio all'attaccante inglese".