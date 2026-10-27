Più che un'Inter col diesel è un'Inter che si tiene il dolce alla fine. Una squadra che finora ha macinato gol e punti nella parte conclusiva delle partite, soprattutto in campionato, ma anche nell'ultima gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Fino ai due gol firmato in pieno recupero contro la Fiorentina.

"L’ultima rimonta è stata anche quella più tardiva, visto che entrambe le reti sono arrivate nel recupero. L’altro sorpasso oltre il 90’ è arrivato con il Napoli, ma Thuram aveva conquistato il 2-2 “già” all’82’", riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea anche un altro dato. "Solo con Cagliari e Parma era già in vantaggio all’intervallo - è la statistica sull'Inter di quest'anno -. In tutte le altre gare di Serie A ha sempre guadagnato punti nella ripresa: 11 in tutto. Non è accaduto lo stesso in Champions. Con il Real Madrid, sotto di 2 reti al 45’, ha finito soltanto per dimezzare lo svantaggio. Con il Bruges, aveva agguantato il pari prima della pausa, ma si è fatta infilzare nella seconda frazione. Con lo Shakthar, invece, dopo lo 0-0 del primo tempo, nel finale è arrivato il gol del successo".

Andando ancora più a fondo, il momento clou per i nerazzurri sembra l’ultimo quarto d’ora. "Sono addirittura 11, ovvero, il 39%, le reti realizzate nell’ultimo scorcio di partita. È accaduto anche in Champions League (4 gol su 5), seppure il risultato abbia premiato Thuram e compagni soltanto in un’unica occasione quest’anno", si legge sul quotidiano.