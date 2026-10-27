L'azienda locale trasporti di Venezia AVM/Actv informa che, mercoledì 28 ottobre 2026, in occasione della partita tra Venezia e Inter, vengono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni ai servizi di trasporto pubblico:
SERVIZIO AUTOMOBILISTICO URBANO - dalle ore 16.00 alle 16.40 circa tutte le corse delle linee 2, 4L, 6, 6L e 7 in direzione Venezia, prima di raggiungere P.le Roma, vengono deviate per il Tronchetto, dove effettuano fermata in transito.
SERVIZIO DI NAVIGAZIONE - partenze alle ore 16.45 da Tronchetto mercato corsa diretta a Sant'Elena, inoltre le corse di linea 14 in partenza da P.ta Sabbioni alle 17.00 e 17.30 effettuano fermata straordinaria a Sant’Elena "A". Programmati anche servizi di rinforzo da P.le Roma e Lido SME per Sant'Elena.
DOPO PARTITA
partenza da S. Elena per Tronchetto Mercato alle 20:45 (arrivo previsto a Tronchetto alle 21:15); corse aggiuntive di rinforzo saranno organizzate per il deflusso da Sant'Elena verso piazzale Roma e Ferrovia. Inoltre, la corsa di linea 14 in partenza da S. Zaccaria Pietà direzione Lido SME delle 20:15 effettuerà fermata straordinaria a S. Elena “A” e corsa bis alle 20.45 presso l’impianto S. Elena “A”.
L'accesso ai servizi automobilistici e di navigazione di rinforzo per l'afflusso e il deflusso è consentito solo alla clientela con regolare titolo di viaggio. Per le corse di navigazione dedicate alla tifoseria locale e ospite da e per Sant’Elena, l’accesso è consentito a tutti i possessori di biglietto per la partita senza ulteriori costi.
Per la tifoseria ospite organizzata in possesso di biglietto di accesso alla curva ospiti con ticket integrato al servizio di trasporto pubblico, in arrivo con mezzi privati (autobus e autovetture), viene effettuato collegamento diretto PalaExpo (Ferraris Brentelle) - Stadio P. L. Penzo alle ore 15:15 in accordo con le Autorità di Pubblica Sicurezza.
Si invita la clientela ad utilizzare i servizi aggiuntivi organizzati per l'accesso allo stadio P. L. Penzo da PalaExpo (Ferrari Brentelle) e Tronchetto principale al fine di non gravare sul normale servizio di trasporto pubblico, dotandosi anticipatamente del relativo titolo di viaggio.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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