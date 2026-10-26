L'incertezza attorno al vincitore del Pallone d'Oro 2026 si è dissolta d'un colpo poco prima di mezzanotte: Harry Kane si è aggiudicato il prestigioso premio individuale di France Football, battendo gli altri due favoriti Lamine Yamal e Kylian Mbappé. Dopo essere salito sul palco del 'London Palladium Theatre' di Londra per ritirare il riconoscimento dalle mani di Ronaldo il Fenomeno, il bomber del Bayern Monaco si è è rivolto così alla platea che lo osannava: "Sono quasi senza parole, fortunatamente ho qui con me una lista scritta - ha detto il nazionale inglese visibilmente emozionato -. Vincerlo a Londra rende questa cosa ancora più speciale, grazie a quelli che mi hanno votato, posso solo immaginare quanto sia stata difficile la votazione visti i tanti campioni candidati".

TOP 10 PALLONE D'ORO:
1. Harry Kane
2. Kylian Mbappé
3. Lamine Yamal
4. Rodri
5. Lionel Messi
6. Khvitcha Kvaratskhelia
7. Ousmane Dembélé
8. Erling Haaland
9. Michael Olise
10. Fabian Ruiz 

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 23:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.