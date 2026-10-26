L'incertezza attorno al vincitore del Pallone d'Oro 2026 si è dissolta d'un colpo poco prima di mezzanotte: Harry Kane si è aggiudicato il prestigioso premio individuale di France Football, battendo gli altri due favoriti Lamine Yamal e Kylian Mbappé. Dopo essere salito sul palco del 'London Palladium Theatre' di Londra per ritirare il riconoscimento dalle mani di Ronaldo il Fenomeno, il bomber del Bayern Monaco si è è rivolto così alla platea che lo osannava: "Sono quasi senza parole, fortunatamente ho qui con me una lista scritta - ha detto il nazionale inglese visibilmente emozionato -. Vincerlo a Londra rende questa cosa ancora più speciale, grazie a quelli che mi hanno votato, posso solo immaginare quanto sia stata difficile la votazione visti i tanti campioni candidati".

TOP 10 PALLONE D'ORO:

1. Harry Kane

2. Kylian Mbappé

3. Lamine Yamal

4. Rodri

5. Lionel Messi

6. Khvitcha Kvaratskhelia

7. Ousmane Dembélé

8. Erling Haaland

9. Michael Olise

10. Fabian Ruiz