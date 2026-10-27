Venezia-Inter, gara valida per la nona giornata della Serie A 2026/27, in programma domani allo stadio Penzo, con fischio d'inizio alle 18.30, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

GLI AGGIORNAMENTI SU FCINTERNEWS.IT

Su FcInternews.it, come di consueto, i lettori potranno seguire il match tramite il live testuale e non solo: sul sito saranno pubblicate le parole del protagonisti prima e dopo i novanta minuti del Penzo.