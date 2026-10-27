Sono 29 i giocatori convocati dal tecnico del Venezia Davide Nicola per la partita di domani alle ore 18:30 allo Stadio Pier Luigi Penzo contro l'Inter. Questo l'elenco completo:

Portieri: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.

Difensori: Armel Bella Kotchap, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Juan Jesus, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.

Centrocampisti: Toma Basic, Lorenzo Berardi, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Alfred Duncan, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Kike Pérez, Simon Sohm.

Attaccanti: Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 18:18
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.