La parola turnover torna più che mai in voga, alla Pinetina, nella settimana che prevede due appuntamenti per l'Inter, impegnata mercoledì al Penzo di Venezia e sabato contro il Milan in un San Siro a forti tinte rossonere. Secondo Sky Sport, potrebbero esserci rotazioni in tutte le zone del campo, compreso l'attacco: non è escluso, infatti, che Marcus Thuram, il più in forma dei nerazzurri, possa tirare il fiato. In mezzo al campo, spazio a Piotr Zielinski, match winner contro la Fiorentina uscendo dalla panchina, e Petar Sucic; l'altra novità potrebbe essere rappresentata da Federico Dimarco sulla sinistra, con Andy Diouf confermato sulla destra. Dietro c'è da capire se Cristian Chivu riproporrà la difesa schierata ieri oppure darà un turno dii riposo ad Alessandro Bastoni, sostituendolo con Carlos Augusto.