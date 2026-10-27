Il Leeds United ha preso una posizione ferma sul futuro del difensore centrale Tarik Muharemovic, che sta attirando l'interesse del Liverpool e di numerose altre squadre europee di alto livello. Fonti attendibili, riferisce TeamTalk, hanno confermato che anche Inter, Barcellona, ​​Bayern Monaco e Borussia Dortmund ammirano il ventitreenne nazionale bosniaco. Muharemovic è arrivato al Leeds dal Sassuolo a luglio con un accordo da 34 milioni di sterline e si è subito affermato come titolare fisso sotto la guida di Daniel Farke. Il suo profilo da mancino, la sua fisicità e la sua calma con la palla lo hanno reso uno dei giovani difensori centrali più discussi dai club interessati a rinnovare il reparto difensivo.

Se partisse Bastoni...

L'Inter ha rinnovato il proprio interesse dopo aver mancato l'acquisto la scorsa estate, quando aveva raggiunto un accordo sui termini personali prima che le trattative con il Sassuolo si interrompessero. Fonti vicine alla situazione affermano che i campioni d'Italia continuano a monitorarlo attentamente nell'ambito di una pianificazione difensiva a lungo termine, soprattutto perché Alessandro Bastoni è costantemente nel mirino di altri club. Anche il Barcellona ha continuato a seguire i progressi di Muharemovic, che già monitorava da tempo. Liverpool e Borussia Dortmund sono entrambe indicate come possibili destinazioni, ma non sono coinvolte quanto club del calibro di Inter, Barcellona e Bayern Monaco.

Posizione di forza

Il Leeds, che valuta Muharemovic oltre 60 milioni di sterline, si appresta comunque a bloccare le offerte per il bosniaco, mentre l'interesse nei suoi confronti cresce. Considerato che il difensore ha un contratto fino al 2031 e sta giocando ad alti livelli, fonti interne al club hanno confermato di non avere alcuna intenzione di cederlo a gennaio. Qualsiasi approccio serio richiederebbe probabilmente una somma considerevole, ben superiore al prezzo pagato in estate. Sebbene le prestazioni di Muharemovic lo abbiano messo nel mirino di diversi grandi club, il lavoro più costante e dettagliato svolto su di lui è stato quello di Inter e Barcellona. Entrambe le società nutrono da tempo interesse per il giocatore e hanno già avuto contatti in passato, ma il Leeds rimane in una posizione di forza per trattenere il proprio difensore.