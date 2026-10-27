La partita contro il Venezia potrebbe essere affrontata dall'Inter con una formazione che tiene conto anche dell'impegno di campionato del sabato successivo contro l'Inter. La prima indicazione arriva da Marcus Thuram: ieri, riporta il Corriere dello Sport, è stato l'unico a giocare tutte e cinque le gare dopo la sosta, anche se ha saltato le quattro gare che la nazionale francese ha disputato tra settembre e ottobre. Inoltre, contro Shakhtar Donetsk e Fiorentina, ha vissuto due gare in cui ha dovuto dare battaglia fino all'ultimo minuto.

La scelta più saggia, si legge sul quotidiano, sembra quindi quella di lasciarlo inizialmente in panchina per fare spazio a Bonny ed Esposito, considerando anche che sabato ci sarà il Milan e poi Feyenoord e Como. A centrocampo c'è invece da capire se resterà fuori Calhanoglu e se ci sarà una chance per Stankovic dal 1' oppure se in regia andrà ancora Zielinski. In difesa possibile riposo per Akanji con Bastoni di nuovo perno centrale. Spence insidia invece Diouf sulla fascia destra.