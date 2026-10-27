Oscar Damiani è convinto che le trattative in corso per i rinnovi di Federico Dimarco e Marcus Thuram si risolveranno con l'epilogo auspicato da tutto il mondo Inter: "Non puoi lasciarli andare, sono calciatori insostituibili. Meglio dell'Inter non troveranno in giro, si troverà una soluzione", ha assicurato lo storico procuratore parlando in esclusiva a Tuttomercatoweb.com.



Nel corso della chiacchierata con TMW, Damiani ha espresso anche un suo parere sul testa a testa tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò per prendere la poltrona di presidente della FIGC: "Malagò è una persona che stimo e conosco. Galliani è Galliani, gli devo sempre dire grazie per tutte le operazioni che ho fatto con il Milan. E pure i rossoneri devono ringraziare me perché qualche buon giocatore gliel'ho portato. Vinca il migliore. Sono due grandi personaggi, due grandi dirigenti. Sono due uomini di sport e d'azienda. Dico davvero: vinca il migliore. Li stimo talmente tanto che non saprei sceglierne uno. Comunque andrà, la FIGC sarà in buone mani. Sul mercato non c'è di meglio. Hanno esperienza e tutti i requisiti per essere due grandi presidenti. Se si potesse, farei fare sei mesi a uno e sei all'altro" la battuta di Damiani.