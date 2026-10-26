Un ritorno sorprendente: è tornato a pronunciarsi sull'Inter Thomas Zilliacus, il manager finlandese salito alla ribalta anni fa per aver espresso la sua volontà di acquistare la società, naufragata però nel 2024. Nonostante ciò, periodicamente Zilliacus si è espresso sulla squadra nerazzurra tramite il suo profilo X ed è tornato a farlo anche oggi, esprimendo la sua soddisfazione per il momento e un auspicio per il futuro: "I nerazzurri stanno giocando bene. È arrivato il momento di fare il salto di qualità verso i vertici del calcio europeo", allegando un'immagine con una sua intervista nella quale chiedeva di puntare su giovani promesse.

I nerazzurri stanno giocando bene. È arrivato il momento di fare il salto di qualità verso i vertici del calcio europeo. #nerazzurri #InterMilan #SerieA #uefachampionsleague https://t.co/WT8heCRzUl — Thomas Zilliacus (@TZilliacus) October 26, 2026