È terminato da poco l'allenamento della vigilia di Milan-Bologna a Milanello e non filtrano buone notizie in vista della partita di domani pomeriggio al Meazza contro il Bologna, nona giornata del campionato di Serie A. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila hanno continuato a lavorare a parte e ovviamente non sono convocabili contro i rossoblu. I tre calciatori continueranno a essere valutati giorno per giorno, l'obiettivo dello staff medico è recuperarli per il derby contro l'Inter del 31 ottobre alle ore 20:45.