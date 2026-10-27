È terminato da poco l'allenamento della vigilia di Milan-Bologna a Milanello e non filtrano buone notizie in vista della partita di domani pomeriggio al Meazza contro il Bologna, nona giornata del campionato di Serie A. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila hanno continuato a lavorare a parte e ovviamente non sono convocabili contro i rossoblu. I tre calciatori continueranno a essere valutati giorno per giorno, l'obiettivo dello staff medico è recuperarli per il derby contro l'Inter del 31 ottobre alle ore 20:45.

Sezione: News / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 14:27
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.