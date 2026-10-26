"L'Inter vince in tanti modi, dove non riesce col dominio la spunta con la consapevolezza". Lele Adani inizia così, per Viva El Futbol', l'analisi del successo in rimonta, l'ennesimo in campionato, della squadra di Cristian Chivu sulla Fiorentina.
"Ieri, prima della fine, Chivu toglie Barella e mette Lavelli - ha aggiunto 'ex difensore a proposito dell'all-in nel finale del tecnico romeno - Non è detto che si debba trovare la perfezione per vedere un'Inter performante. L'Inter fa la prestazione in tanti modi: con forza, tecnica, grinta. E' vero che la Fiorentina poteva portarsi sul 2-0, ma l'Inter è una grandissima squadra che non si fa bastare lo status che ha. Lo vuole confermare di volta in volta. Quando le scappa la partita, non la molla".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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