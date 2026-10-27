Ieri Cristian Chivu ha festeggiato il proprio 46esimo compleanno, il giorno dopo la vittoria emotivamente impegnativa contro la Fiorentina. Il compleanno dell'allenatore dell'Inter non è importante solo per l'ambiente nerazzurro, ma è una data cerchiata in rosso anche per gli amanti del calcio in Romania. Non a caso, ieri Fanatik ha contattato il 75enne Marian Bondrea, suo allenatore all'Università di Craiova e buon amico della famiglia dell'attuale allenatore dell'Inter.
Portato all'Università di Craiova da Ilie Balaci nel 1998, Chivu è stato allenato anche da Silviu Lung (70 anni) e Bondrea prima di trasferirsi all'Ajax. Quest'ultimo ha confessato di essere orgoglioso dei successi calcistici del suo ex allievo e crede che il trasferimento in Olanda sia stato decisivo per la spettacolare carriera da calciatore professionista che ha avuto. "Innanzitutto, è straordinario quello che fa come allenatore. Ottenere questi risultati all'inizio della carriera è un evento unico, è eccezionale. Siamo tutti felici per lui. L'ho conosciuto quando era molto giovane, tutti avevano intuito la carriera che avrebbe intrapreso. Era davvero molto talentuoso. È un bene, però, che abbia lasciato il Paese presto, perché a quest'età si perde un sacco di talento. L'ambiente, gli amici, possono influenzarti. Ha anche fatto un'ottima scelta, l'Olanda è il paese che forma i giovani talenti nel modo migliore, è diventato capitano dell'Ajax molto presto".
Momento toccante
Allo stesso tempo, Bondrea ha anche ricordato un momento toccante vissuto quest'anno con la madre di Chivu. I due si sono incontrati durante la celebrazione del centenario del club CSM di Reșița, proprio accanto alla statua di Mircea Chivu. Il momento è stato emozionante e le lacrime non hanno esitato a scendere. "Sono stato anche a Reșița di recente, quando il club ha festeggiato il suo centenario, ho incontrato sua madre e ho pianto stringendola tra le braccia - ha aggiunto -. Ero molto amico di suo padre Mircea, e siamo cresciuti a breve distanza. Alcuni ricordi ti rattristano, altri ti rendono felice, questa è la vita".
Il rimprovero
L'ex allenatore ha una sola critica da muovere all'attuale tecnico dell'Inter, e non riguarda la tattica. Bondrea ha confessato di aver cercato di convincere Chivu a smettere di fumare fin da quando aveva 18 anni, senza successo. Si è persino consultato con Mariana Chivu per risolvere questo problema. "Cristian aveva così tanta esperienza come calciatore di alto livello che riusciva a gestire la pressione. Si vedeva che a volte si trasformava dopo le partite. Quello che potrei rimproverargli, e l'ho detto a sua madre, che mi ha risposto che non poteva farci niente, è il fumo. Fumava, fumava anche allora. Ma anche Cruyff e Lăcătuș fumavano, eppure erano grandi calciatori. Certo, ho parlato con lui: 'Cristi, smetti di fumare!', 'No, non fumo così tanto, mi rispondeva. Non potevo controllare quanto fumasse. Lo sorprendevo a fumare di tanto in tanto. Ovviamente, le osservazioni erano amichevoli. Oggi fuma ogni tanto, questo mi ha detto sua madre quando ero a Reșița", ha aggiunto Bondrea.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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