Anche La Gazzetta dello Sport prova ad avanzare qualche ipotesi di formazione in vista della partita che l'Inter dovrà disputare domani a Venezia. Partendo dai pali, dove Provedel va verso un'altra partita da titolare, prima di lasciare il posto nel derby a Martinez. In difesa ci sarà ancora Bastoni nelle prossime due, visto che sarà squalificato col Feyenoord. La difesa dovrebbe essere confermata in blocco al Penzo, con Bisseck e Akanji.

Dubbio a sinistra, dove Dimarco potrebbe fare "doppietta" tra domani e il derby, ma le scelte non sono scontate visto come sta giocando Carlos Augusto da quinto. In regia si scalda invece Zielinski, con Sucic possibile mezzala. Barella è un altro che potrebbe giocare sia domani che sabato, mentre resta da capire quante chance potrà avere Spence a destra. In attacco tandem Bonny-Esposito per poi lasciare spazio a Thuram nel derby.