Lautaro Martinez si posiziona al 22esimo posto nella classifica del Pallone d'Oro 2026. Alla sua quinta candidatura, in carriera, il capitano dell'Inter è l'unico rappresentante della Serie A presente nella graduatoria del premio individuale più prestigioso del mondo del calcio. "L'attaccante ha coronato una stagione eccezionale, sia con l'Inter che con la nazionale argentina, con la quale ha segnato il gol decisivo per eliminare l'Inghilterra nella semifinale della Coppa del Mondo. Un traguardo che il popolo argentino non dimenticherà mai", si legge su Ballondor.com. 

Sezione: Copertina / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 18:23
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.