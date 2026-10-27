Prima di incoronare Harry Kane sul palco del 'London Palladium Theatre', consegnandogli il Pallone d'Oro 2026, il Fenomeno Ronaldo ha ripensato ai suoi due trionfi individuali, stuzzicato dalla domanda di Thierry Henry, cerimoniere della serata londinese assieme alla giornalista Kate Scott: "Sono molto legato a entrambi i Palloni d'Oro che ho vinto, ma vincerlo nel 2002 è stato fantastico. Se devo scegliere, dico quello del 2002", ha spiegato Ronie.