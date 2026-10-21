J. MARTINEZ 7 - Gran riflesso su Bondar nel primo tempo, ma è nel finale, mentre la squadra stringe i denti per proteggere il vantaggio, che sale in cattedra: toglie dall'angolino basso un pallone scagliato con il mirino da Newertton, poi si ripete sul successivo corner sul colpo di testa di Matviyenko. Un bel calcio nel sedere alle critiche, questi 3 punti portano la sua firma.
AKANJI 6,5 - Torna (finalmente) a giocare da braccetto destro, con meno responsabilità che finora lo hanno un po' piegato mentalmente. E sembra rinato, perché al di là della pochezza offensiva di Mendoza che è l'unico a infastidirlo, o almeno a tentare di farlo, lo svizzero ritrova la sicurezza dei bei tempi e va ben oltre il compitino, cimentandosi anche in lanci in profondità con discreto successo. Nella ripresa gli tocca tornare in mezzo per necessità e mette il gambone su ogni pallone vagante in area.
BASTONI 5,5 - A grande richiesta, eccolo nella versione di centrale che comunque è nelle sue corde, anche se priva la corsia mancina di un elemento chiave che il pur bravo Carlos Augusto non sa replicare. Dopo averlo fatto il giorno prima in conferenza stampa, diventa un portavoce anche in campo, guidando la retroguardia in una serata praticamente da dentro o fuori. Quello che va fuori però è lui, per un doppio giallo evitabile ma anche troppo severo.
CARLOS AUGUSTO 6,5 - Poco propositivo, forse per scelta tattica. Rimane ancorato dietro, qualche volta mette il naso oltre la metà campo ma raramente va a pestare i piedi di Dimarco per non privare quella zona di equilibrio. Una strategia che permette ad Alisson Santana e Vinicius Tobias una gestione più agevolata del pallone. Non trasmette le vibes entusiasmanti di questo suo inizio di stagione, ma gli dei del pallone hanno deciso che tra tutti i brasiliani in campo, lui sia quello determinante.
SPENCE 5,5 - All'esordio dal primo minuto sente salirgli subito la smania da protagonismo e praticamente frequenta l'area di rigore dello Shakhtar più di Thuram e Bonny. Con un po' di frenesia che lo porta a eccessi di confusione con il pallone tra i piedi. L'aspetto positivo è che non si nasconde affatto e vorrebbe il pallone con continuità, pur non venendo accontentato come si aspetta. L'aspetto negativo è che quando non viene lanciato in velocità è poco utile alla causa. E capita spesso. DAL 59' DIOUF 6 - Non ara la fascia come d'abitudine, ma la sua capacità di tenere il pallone anche in mezzo alle sterpaglie è preziosa quando l'Inter si abbassa per proteggere il vantaggio..
BARELLA 5,5 - Il solito Barella dell'ultimo periodo, straripante di voglia di trascinare i compagni e giganteggiare a centrocampo, pronto a tutto per il bene della causa ma ben poco produttivo. Tiene alti i ritmi, alimenta la spinta a destra però raccoglie nel concreto poco rispetto a quanto semina o vorrebbe seminare. Prestazione da incompiuto.
CALHANOGLU 6 - Sembra un distributore di snack e bevande, ne ha davvero per tutti e non chiede neanche una moneta in cambio. Di prima, di seconda o in qualsiasi altro modo pesca chiunque gli detti il passaggio, che sia a 10 o 40 metri di distanza. Non disdegna neanche la conclusione quando ha la visuale libera, anche se lo specchio della porta rimane un miraggio. Chivu lo toglie dal campo quando capisce che serve una scossa. DAL 59' ZIELINSKI 6 - Copertura e possesso del pallone, non gli viene chiesto altro e i qualche modo esegue.
SUCIC 5,5 - Il miglior amico di Dimarco, perché quando l'esterno scatta in profondità lanciato dalle retrovie o da cambi campo, è il croato a coprirgli le spalle nelle occasioni in cui gli ucraini ripartono velocemente a destra. Tanto movimento, cerca di farsi trovare tra le linee però in generale il suo impatto sulla gara è modesto, pur coprendo ampie zone di campo. DAL 72' LUIS HENRIQUE 6 - Nel finale serve equilibrio senza sbilanciarsi ed è una specialità della casa..
DIMARCO 5,5 - Dopo 25 minuti avrebbe tutto il diritto di chiedere una pausa per respirare. In pratica, approfittando dell'assetto dello Shakhtar che lascia libero il lato debole, Calhanoglu, Barella e Akanji lo spediscono continuamente in profondità verso la linea di fondo e al quinto-sesto scatto è palesemente in debito d'ossigeno. In compenso, qualche pallone interessante lo mette, soprattutto quando opta per la scelta rasoterra. Non alla sua altezza il primo quarto d'ora dopo l'intervallo. DAL 59' BISSECK 6 - Porta energia a centrocampo e difesa, zone che batte entrambe in egual misura. Il suo fisico è prezioso nel forcing finale degli ucraini.
BONNY 5,5 - Sperava in una serata migliore, invece la conclude da centrocampista aggiunto per difendere sugli attaccchi dello Shakhtar. Nel primo tempo ha una buona occasione ma trova Riznyk pronto, nella ripresa tenta con i suoi classici giochi di gambe per aprire varchi ma il dialogo con Thuram non brilla e va a finire spesso su un binario morto. Esce stremato. DAL 75' MKHITARYAN 6,5 - A Bologna aveva avviato l'azione del 3-1, stavolta manda in porta Carlos Augusto. Quando è fresco può insegnare calcio a chiunque.
THURAM 6 - Come spesso gli capita è suo il primo squillo della serata, un destro a incrociare che Risnyk devia in corner allungandosi alla sua destra. La coabitazione con Bonny, eccellente fuori dal campo, dentro il rettangolo di gioco si conferma, come da memorie della scorsa stagione, poco affiatata. Dopo essersi beccato un giallo, ingaggia un nuovo duello con Ruznyk e il portiere lo vince ancora. Nel finale è l'unico riferimento offensivo e manda in porta Mkhitaryan.
ALL. CHIVU 6,5 - Primo tempo a dir poco deludente, non sembra neanche la sua squadra: lenta, attendista, prevedibile, senza connessioni. Nella ripresa le restituisce un po' di vitalità, ma è il caos a predominare. I primi tre cambi danno la scossa all'ambiente, scioccato dall'espulsione di Bastoni. Il tecnico reagisce adeguandosi a un 4-4-1 e la buona sorte, interpretata da Mkhitaryan fresco di ingresso, gli regala la pesantissima rete di Carlos Augusto che vale tre punti sudatissimi. Probabilmente l'Inter uscirà dalla Champions, ma non è questo il giorno.
SHAKHTAR DONETSK: Riznyk 6,5, Vinicius Tobias 6, Bondar 6,5, Matviyenko 6,5, Pedro Henrique 6, Ocheretko 6 (dal 72' Isque 6), Alisson Santana 6,5, Pedrinho 6 (dal 31' Nazayna 6), Marlon Gomes 6, Mendoza 5,5 (dal 72' Newertton 6), Kauã Elias 5,5 (dal 72' Traoré 6). All. Arda Turan 6
ARBITRO: OSMERS 4,5 - Primo tempo di gestione serena, fischia il giusto e non scontenta nessuno mantenendo un metro equo. Nella ripresa dà il fischietto al cugino che non ha mai visto una partita di calcio e perde totalmente il controllo, lasciando correre o fischiando senza logica. L'espulsione di Bastoni, visto quello che ha permesso, poteva risparmiarsela.
ASSISTENTI: Gittelmann 6 - Dietz 6
VAR: Schröder 6
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Pagelle
Altre notizie
- 22:23 Sei gol di fila a San Siro in Serie A: Thuram sulla scia del record di Lukaku e Vieri
- 22:08 FIGC, Malagò completa la squadra: Viglione sarà il segretario generale
- 21:53 Malagò e la tessera FIGC: "Direi che sarebbe stato assurdo non prenderla"
- 21:39 Bondar elogia l'Inter: "Squadra forte che non ha problemi a..."
- 21:24 Chiarugi: "Vedo malumori nell'Inter, la Fiorentina sfrutti il nervosismo"
- 21:10 Orlando: "Inter in difficoltà mercoledì, ma domenica sarà diverso"
- 20:55 Lautaro, Toro in gabbia. Messaggio al mondo Inter: "Mancate tantissimo"
- 20:41 Settore giovanile, tre impegni in agenda tra domenica e lunedì
- 20:26 Sabatini lancia la Roma: "È splendida. Malen vale cinque colpi di mercato"
- 20:12 Brocchi: "Carlos Augusto è forte. E l'Inter non se lo farà sfuggire"
- 19:58 Sorrento, Fusco: "L'Inter U23 ha sempre segnato e ha giovani di valore"
- 19:43 CF - Carlos Augusto verso il rinnovo, effetti benefici per il bilancio Inter
- 19:29 Bayern Monaco, paura per Kompany: collasso durante l'allenamento
- 19:14 Sky - Provedel in porta, forse ci siamo. Si rivede dal 1' Mkhitaryan
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-FIORENTINA, CHIVU perde anche LUIS HENRIQUE! TROPPI INFORTUNI per TUTTI
- 18:55 Fiorentina avversario speciale per Thuram, Sucic e Mkhitaryan: contro i viola i primi gol in nerazzurro
- 18:50 UFFICIALE - Arriva il rinnovo con l'Inter per Matias Mancuso
- 18:41 Paolillo: "Vorrei Marotta sempre all'Inter. Ma meriterebbe la FIGC"
- 18:28 Quote favorevoli per l'Inter con la Fiorentina. Sarà giornata da over
- 18:13 Inter-Fiorentina sarà anche Marotta vs. Paratici: dall'amicizia alla rottura
- 17:59 Nuovo stadio, giovedì sera la grande anteprima: partiti gli inviti di Marotta
- 17:44 Filotto di imbattibilità, avvio perfetto in casa e punti conquistati in rimonta: i numeri dell'Inter
- 17:30 Malagò si tessera per le elezioni FIGC: entra nell'Aniene Calcio a 5
- 17:16 Pruzzo: "Roma da Scudetto? Serve un'Inter distratta. Malen ha qualcosa di Ronnie e Spillo"
- 17:02 Gianfelice Facchetti: "Inter, spartito tattico diverso. Con lo Shakhtar ho visto attenzione difensiva"
- 16:47 Romano: "Rinnovo Carlos Augusto entro Natale: l'Inter ha fiducia"
- 16:33 Fiorentina, Vanoli: "Nulla è impossibile, andiamo a Milano per fare qualcosa di importante"
- 16:20 Inter, occhi puntati su Fran García. Ma il Betis non vuole cederlo
- 16:07 Parma ko con Inter e Torino, Gilardino: "Sappiamo di aver deluso le aspettative"
- 15:52 Inter-Fiorentina, 177 precedenti in Serie A: nerazzurri avanti nel bilancio
- 15:38 La Juventus perde anche Celik e Nico Gonzalez: il report degli infortuni
- 15:23 Colonnese: "Inter rullo compressore in casa. Fiorentina, servirà il carattere"
- 15:10 C Gold Award 2026, dieci giocatori dell'Inter U23 in corsa
- 14:57 Inter-Fiorentina, ultimi biglietti per la sfida di San Siro. Live show nel pre partita
- 14:43 Inter-Shakhtar Donetsk, il trono è per Carlos Augusto
- 14:29 Milan, Ramos regolarmente in gruppo: sarà a disposizione a Udine
- 14:17 Onana coinvolto in un incidente stradale: trasportato in ospedale e dimesso
- 14:02 Conte fa chiarezza sul suo futuro: "Nessuna trattativa in fase avanzata"
- 13:50 Luis Henrique, nulla di serio: il brasiliano potrebbe farcela per Inter-Como
- 13:35 Napoli, Allegri: "Con la Roma vale tanto. Ma non è decisiva per scudetto e Champions"
- 13:22 Un altro stop in casa Inter: risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra per Luis Henrique
- 13:05 A San Siro il secondo lunch match tra Inter e Fiorentina: come andò nel 2012
- 12:45 Lunedì 26/10 la cerimonia del Pallone d’Oro: come vederla gratis su DAZN
- 12:30 Caressa e le prospettive delle italiane in Champions: "Non facciamoci prendere dall'emotività"
- 12:15 Inter Women, Vilhjálmsdóttir: "Napoli forte, serviranno concentrazione e intensità"
- 12:00 videoINTER, adesso servono TUTTI: la situazione dell'INFERMERIA NERAZZURRA
- 11:45 Estudiantes in finale di Copa Libertadores, Palacios: "Vogliamo di più"
- 11:30 Fonseca: "Roma in fiducia, ha le qualità per infastidire l'Inter"
- 11:16 La Nazione - Spingere o attendere? Le idee di Vanoli in vista dell'Inter
- 11:02 Jones: "Inter competitiva in Champions? Al 100%. Critiche per me dopo Real e Roma, ma..."
- 10:48 Gioia Estudiantes ai rigori, Correa e Palacios in finale di Copa Libertadores
- 10:34 Bergomi: "Inter-Shakhtar miglior gara difensiva dell'anno. Ma senza il rosso finisce 0-0"
- 10:20 Zago: "Milan e Juve non sono all'altezza di Inter e Roma"
- 10:06 Corsera - Carlos Augusto ha rimesso a posto i conti dell'Inter
- 09:52 TS - Bastoni, il rosso è un guaio: difesa decisa a Rotterdam e c'è il "nodo" Carlos Augusto
- 09:38 TS - Provedel in campo due volte: le intenzioni di Chivu per il futuro
- 09:24 GdS - Inter mai coi tre inglesi insieme: il punto sui rientri di Jones e Stones
- 09:10 CdS - Inter, motore diesel: solo il Real meglio negli ultimi 15' in Champions
- 08:56 CdS - Carlos Augusto-Inter, rinnovo entro un mese? Il giocatore ha detto che...
- 08:42 GdS - Bastoni ingenuo, ma l'esperimento da centrale è riuscito. E la squadra...
- 08:28 TS - Pedro Henrique, nuovo nome sul taccuino dell'Inter: costi e contratto del brasiliano
- 08:14 GdS - Spence, gigante assopito. Ma ha due attenuanti di cui tenere conto
- 08:00 GdS - Carlos Augusto-Inter, sprint verso il rinnovo. Altri tre accordi in dirittura d'arrivo?
- 00:00 Lo spirito positivo nelle difficoltà: vincere aiuta a vincere
- 23:54 Milan, Amorim: "Maignan? Errori inaccettabili a certi livelli"
- 23:39 GdS - Scatta l'ora di Provedel: sarà titolare contro la Fiorentina
- 23:24 Atalanta, crollo nel finale: l'Ajax vince 2-0 con due gol nel recupero
- 23:09 Inter, partenza fulminea a San Siro in campionato! I numeri
- 22:54 Disfatta Milan a Bournemouth: i rossoneri crollano 3-0 in Europa League
- 22:39 GdS - Spence rimandato dopo lo Shakhtar, Diouf resta il titolare sulla fascia