Un plebiscito, come raramente si è visto. I lettori di FcInterNews.it che dopo Inter-Fiorentina hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto senza se e senza ma Marcus Thuram migliore in campo. Il resto del podio si gioca sui centimetri: al secondo posto Nicolò Barella, al terzo Carlos Augusto. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Provedel 0.51%
Bisseck 0.08%
Akanji 0.25%
Bastoni 0.08%
Diouf 1.10%
Barella 3.54%
Calhanoglu 0.17%
Mkhitaryan 2.19%
Carlos Augusto 2.87%
Thuram 83.90%
Esposito 0.25%
Bonny 0.17%
Sucic 0.76%
Zielinski 2.19%
Dimarco 0.08%
Lavelli 1.85%


CLASSIFICA GENERALE DOPO 10 PARTITE:

LAUTARO 16 PT.
DIOUF 14 PT.
BARELLA E CARLOS AUGUSTO 13 PT.
THURAM 9 PT.
ESPOSITO E SUCIC 5 PT.
BONNY E BISSECK 4 PT.
CALHANOGLU 3 PT.
J. MARTINEZ 2 PT.
MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 13:02
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.