Un plebiscito, come raramente si è visto. I lettori di FcInterNews.it che dopo Inter-Fiorentina hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto senza se e senza ma Marcus Thuram migliore in campo. Il resto del podio si gioca sui centimetri: al secondo posto Nicolò Barella, al terzo Carlos Augusto. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Provedel 0.51%

Bisseck 0.08%

Akanji 0.25%

Bastoni 0.08%

Diouf 1.10%

Barella 3.54%

Calhanoglu 0.17%

Mkhitaryan 2.19%

Carlos Augusto 2.87%

Thuram 83.90%

Esposito 0.25%

Bonny 0.17%

Sucic 0.76%

Zielinski 2.19%

Dimarco 0.08%

Lavelli 1.85%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 10 PARTITE:

LAUTARO 16 PT.

DIOUF 14 PT.

BARELLA E CARLOS AUGUSTO 13 PT.

THURAM 9 PT.

ESPOSITO E SUCIC 5 PT.

BONNY E BISSECK 4 PT.

CALHANOGLU 3 PT.

J. MARTINEZ 2 PT.

MKHITARYAN E ZIELINSKI 1 PT.