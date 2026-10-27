Di ora in ora, si fa sempre più largo l'ipotesi secondo la quale Cristian Chivu potrebbe dare un turno di riposo a Marcus Thuram in occasione di Venezia-Inter, turno infrasettimanale di Serie A, in programma domani allo stadio 'Penzo', con fischio d'inizio alle 18.30, a tre giorni dal derby di Milano.
Secondo Sky Sport, l'unico sicuro di un posto in attacco per il match contro i lagunari è Ange-Yoan Bonny, al fianco del quale dovrebbe giocare Francesco Pio Esposito, a oggi favorito per giocare dal via rispetto a Tikus. Da capire, inoltre, se tirerà il fiato qualche altro big come, per esempio, Hakan Calhanoglu e Manuel Akanji.
Sezione: Focus / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 12:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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