Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Serie A, ha vinto una causa per diffamazione contro Sergio Vessicchio. Nella sentenza, pronunciata in primo grado dalla giudice Marianna D'Andraia del Tribunale di Vallo della Lucania (Salerno), si legge che il blogger è stato ritenuto 'responsabile dei reati a lui ascritti e ritenuti avvinti nel vincolo della continuazione' con la contestazione di 'recidiva'.

Vessicchio aveva detto, tra le altre cose, che 'ci sono dei truffatori nella stesura del calendario', parlando di 'imbroglio chiaro e netto' per favorire l'Inter. Vessicchio è un ex giornalista iscritto all'ordine in Campania, poi successivamente radiato