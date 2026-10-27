L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha analizzato il ko della viola contro l'Inter ai microfoni di RTV38. Le sue parole: "L'Inter ha avuto tanti palloni alti, ne ha spizzati tanti e preso due traverse, oltre alla prestazione di De Gea. Io sono deluso. Hai avuto la fortuna di andare in vantaggio con l'uomo migliore dopo De Gea, perché poi difendi così? Perché approntare gli ultimi dieci minuti con Joao Mario e Dodo contro il miglior attacco?", l'analisi ripresa da FirenzeViola.

Sezione: News / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 01:30
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione