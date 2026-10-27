L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha analizzato il ko della viola contro l'Inter ai microfoni di RTV38. Le sue parole: "L'Inter ha avuto tanti palloni alti, ne ha spizzati tanti e preso due traverse, oltre alla prestazione di De Gea. Io sono deluso. Hai avuto la fortuna di andare in vantaggio con l'uomo migliore dopo De Gea, perché poi difendi così? Perché approntare gli ultimi dieci minuti con Joao Mario e Dodo contro il miglior attacco?", l'analisi ripresa da FirenzeViola.