Prima dell'inizio della gara contro la Roma, il direttore sportivo del Cagliari Pietro Accardi ha parlato del gioiellino rossoblu Alessandro Romano, già indicato come potenziale oggetto del desiderio futuro dell'Inter, ai microfoni di DAZN: "Romano è un giocatore straordinario, giovane e con ancora margini di crescita. Può ricoprire tutti e tre i ruoli del centrocampo. Ci puntiamo molto e pensiamo che possa crescere ancora".

Torna a disposizione di Fabio Pisacane l'attaccante Paul Trepy, dopo la disavventura che lo ha visto protagonista: "Siamo molto felici di averlo oggi in panchina, il momento delicato e brutto vissuto fa parte del passato. Si è allenato tanto ed è pronto per vivere ciò che è giusto che viva”.