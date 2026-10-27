Il Venezia FC e il Comune di Venezia oggi hanno sottoscritto il contratto di concessione per la gestione del nuovo stadio che sorgerà a Mestre, nella frazione Tessera, all’interno del Bosco dello Sport.
"La concessione, che avrà una durata di 40 anni, prevede un investimento complessivo di 125 milioni di euro da parte del Club per dotazioni e migliorie a completamento dell’impianto, manutenzione ordinaria e straordinaria e canone concessorio - si legge nel comunicato diramato in serata dal club lagunare -. L’impianto, che sarà inaugurato nella seconda metà della stagione sportiva 2027/2028, accoglierà fino a 18.500 spettatori per le partite di calcio e ospiterà anche concerti, festival e altri grandi eventi culturali e di intrattenimento".
“Oggi è una giornata storica per il Venezia FC e la nostra community - il commento di Francesca Bodie, Presidente del Venezia FC -. Il Bosco dello Sport sarà la nostra nuova casa: uno Stadio innovativo, inclusivo, sostenibile e dai più elevati standard internazionali, in grado di sprigionare al meglio l’energia e la passione arancioneroverde. Un impianto, aperto tutto l’anno, che si propone come punto di riferimento in Italia per integrazione tra sport, cultura e intrattenimento. Il nostro ringraziamento va al Comune di Venezia per il costante confronto e la proficua collaborazione che hanno reso possibile questo traguardo”.
"Il mio primo ringraziamento va a Luigi Brugnaro, alle donne e agli uomini del Comune di Venezia, dai dirigenti ai funzionari, che con competenza, determinazione e grande senso di responsabilità hanno portato a termine una partita che all’inizio era tutt’altro che scontata - ha aggiunto il sindaco di Venezia, Simone Venturini -. Oggi è una giornata storica per tutta la nostra città, anche per chi non è tifoso. Dopo decenni di dibattiti e parole, il sogno di uno stadio moderno e funzionale è finalmente qualcosa che possiamo toccare con mano. Un’infrastruttura che sarà la casa del Venezia FC, ma anche un volano di opportunità per tutto il territorio. Voglio ringraziare anche la società arancioneroverde per la fiducia e per l’impegno che si assume con questo accordo: scegliere di investire in un progetto di così lungo periodo significa dimostrare di credere nel futuro di questa città. Questa firma non è un passaggio di testimone, ma l’inizio di un cammino che percorreremo insieme al Club, con la consapevolezza che questo stadio vivrà ben oltre i novanta minuti di una partita. Sono certo che l’ecosistema del Bosco dello Sport, tra partite, concerti e grandi eventi, regalerà nei decenni a venire esperienze, emozioni e ricordi a intere generazioni di veneziani”.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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