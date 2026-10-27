Dopo la prova di forza del Mapei Stadium contro il Sassuolo, Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN: "È stato un percorso bellissimo, sono cresciuto anno dopo anno. Siamo veramente contenti di come abbiamo iniziato questa stagione. Il gol è per mio zio che non sta passando un bel momento, ma ne uscirà".

Quanto conta essere in vetta almeno per ventiquattro ore?

"Conta poco, il campionato è appena iniziato. Guardiamo partita per partita e vediamo le soddisfazioni che possiamo toglierci”.