Dopo la prova di forza del Mapei Stadium contro il Sassuolo, Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN: "È stato un percorso bellissimo, sono cresciuto anno dopo anno. Siamo veramente contenti di come abbiamo iniziato questa stagione. Il gol è per mio zio che non sta passando un bel momento, ma ne uscirà".

Quanto conta essere in vetta almeno per ventiquattro ore?

"Conta poco, il campionato è appena iniziato. Guardiamo partita per partita e vediamo le soddisfazioni che possiamo toglierci”.

Sezione: News / Data: Mar 27 ottobre 2026 alle 21:24
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.