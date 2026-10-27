Un weekend da "Pazza Inter" per il giovane Matteo Lavelli, attaccante classe 2006 che sabato ha giocato con l'Under 23 nel pareggio contro il Sorrento e poi è sceso in campo al Meazza la domenica, negli ultimi minuti di Inter-Fiorentina. "Tra l’altro oggi la squadra di Vecchi disputerà il recupero contro la Scafatese, ma stavolta Lavelli - in base alla decisione di Chivu - viaggerà con i più grandi in direzione Venezia per il turno infrasettimanale di domani", si legge sul Corriere dello Sport.

"Saper scegliere i momenti giusti non è cosa da poco e Chivu in questo suo cammino da allenatore della prima squadra ha già regalato le storie di un predestinato come Pio Esposito, ma anche quelle di Kamate nella Coppa Italia dell’anno scorso o con l’assist di Topalovic sul finire della scorsa stagione", sottolinea oggi il Corriere dello Sport.